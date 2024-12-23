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Малышев Кирилл

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Малышев Кирилл
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
100-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
27.05.1822
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Емаши, Троицкий у., Оренбургская губ.
Дата брака
27.05.1822
Священнослужители
священник Гавриил Агафонов
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.11, д.757, лист: 184об
Полная запись МК
Счёт браков: 100
Жених - Никитин Иван Пиминов, крестьянин (д. Емаши, Троицкий у., Оренбургская губ.) / Брак по счёту: 3 /
Невеста - Агафья, девица (д. Ногуши, Троицкий у., Оренбургская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Никитин Петр, крестьянин (д. Емаши, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №2 - Никитин Кондратий, крестьянин (д. Емаши, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №3 - Цыпилов Григорий, крестьянин (д. Емаши, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель невесты №1 - Малышев Кирилл, крестьянин (д. Емаши, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Упомянутый в записи - дядя невесты, Кетов Максим (д. Ногуши, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Примечание: Деревни Ногушинских и Емашинских
Примечание / Дополнительно
Деревни Ногушинских и Емашинских
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Полушкиной и Ольгой Неволиной

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