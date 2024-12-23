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Кокшарова Евфимия Семенова

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Кокшарова Евфимия Семенова
Пол
Ж
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
99-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
01.02.1822
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Статус персоны
девица
Нас. пункт приписки
д. Метели, Тастубинская вол., Уфимский у., Оренбургская губ.
Дата брака
01.02.1822
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Гавриил Агафонов
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.11, д.757, лист: 184об
Полная запись МК
Счёт браков: 99
Жених - Филиппов Василий Фотиев, крестьянин (д. Усть-Икинская, Троицкий у., Оренбургская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Кокшарова Евфимия Семенова, девица (д. Метели, Тастубинская вол., Уфимский у., Оренбургская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Кокшаров Семен (д. Метели, Тастубинская вол., Уфимский у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №1 - Шерстобитов Григорий, крестьянин (д. Усть-Икинская, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Примечание: Деревни Ногушинских и Емашинских
Примечание / Дополнительно
Деревни Ногушинских и Емашинских
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Полушкиной и Ольгой Неволиной

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