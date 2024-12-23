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Осип Захаров

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Осип Захаров
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
96-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
31.01.1822
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Емаши, Троицкий у., Оренбургская губ.
Дата брака
31.01.1822
Священнослужители
священник Гавриил Агафонов
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.11, д.757, лист: 30об
Полная запись МК
Счёт браков: 96
Жених - Михайло Захаров, крестьянин (д. Емаши, Троицкий у., Оренбургская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Марфа, девица (д. Емаши, Троицкий у., Оренбургская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Матфей Лавров (д. Емаши, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №1 - Павел Захаров, крестьянин (д. Емаши, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №2 - Осип Захаров, крестьянин (д. Емаши, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №3 - Дунаев Никифор, крестьянин (д. Емаши, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Примечание: Деревни Ногушинских и Емашинских
Примечание / Дополнительно
Деревни Ногушинских и Емашинских
Комментарий наборщика
Жених записан как Михайлов Захаров
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Полушкиной и Ольгой Неволиной

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