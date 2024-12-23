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Ковин Егор Емельянов

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Ковин Егор Емельянов
Пол
М
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
95-б
Роль персоны
Жених
Дата события
30.01.1822
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Старый (Большой) Белокатай, Троицкий у., Оренбургская губ.
Дата брака
30.01.1822
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Гавриил Агафонов
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.11, д.757, лист: 30
Полная запись МК
Счёт браков: 95
Жених - Ковин Егор Емельянов, крестьянин (д. Старый (Большой) Белокатай, Троицкий у., Оренбургская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Крылова Ксения Данилова, девица (д. Старый (Большой) Белокатай, Троицкий у., Оренбургская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Крылов Данил, крестьянин (д. Старый (Большой) Белокатай, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №1 - Устюгов Егор, крестьянин (д. Старый (Большой) Белокатай, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №2 - Ковин Григорий, крестьянин (д. Старый (Большой) Белокатай, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Примечание: Деревни Ногушинских и Емашинских
Примечание / Дополнительно
Деревни Ногушинских и Емашинских
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Полушкиной и Ольгой Неволиной

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