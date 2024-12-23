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Корлыханов Егор

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Корлыханов Егор
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
94-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
29.01.1822
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Ногуши, Троицкий у., Оренбургская губ.
Дата брака
29.01.1822
Священнослужители
священник Гавриил Агафонов
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.11, д.757, лист: 30
Полная запись МК
Счёт браков: 94
Жених - Аристов Иван Иванов, крестьянин (д. Ногуши, Троицкий у., Оренбургская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Никулина Параскева Васильева, девица (д. Ногуши, Троицкий у., Оренбургская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Никулин Василий (д. Ногуши, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №1 - Корлыханов Егор, крестьянин (д. Ногуши, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №2 - Аристов Мирон, крестьянин (д. Ногуши, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №3 - Попов Ефим, крестьянин (д. Ногуши, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель невесты №1 - Аристов Тарас, крестьянин (д. Ногуши, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Примечание: Деревни Ногушинских и Емашинских
Примечание / Дополнительно
Деревни Ногушинских и Емашинских
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Полушкиной и Ольгой Неволиной

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