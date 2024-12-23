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Топычканов Иван

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Топычканов Иван
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
91-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
28.01.1822
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Старый (Большой) Белокатай, Троицкий у., Оренбургская губ.
Дата брака
28.01.1822
Священнослужители
священник Гавриил Агафонов
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.11, д.757, лист: 30
Полная запись МК
Счёт браков: 91
Жених - Топычканов Степан Иванов, крестьянин / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Лоскутова Федосья Евтифиева, девица (д. Белокатай, Троицкий у., Оренбургская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Лоскутов Евтифий (д. Белокатай, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №1 - Седухин Алексей, крестьянин (д. Старый (Большой) Белокатай, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №2 - Топычканов Иван, крестьянин (д. Старый (Большой) Белокатай, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №3 - Ожегов Роман, крестьянин (д. Старый (Большой) Белокатай, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель невесты №1 - Устюгов Силантий, крестьянин (д. Старый (Большой) Белокатай, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель невесты №2 - Устюгов Егор, крестьянин (д. Старый (Большой) Белокатай, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель невесты №3 - Устюгов Петр, крестьянин (д. Старый (Большой) Белокатай, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Примечание: Деревни Ногушинских и Емашинских
Примечание / Дополнительно
Деревни Ногушинских и Емашинских
Комментарий наборщика
Не указана дата венчания (28 или 29.01); НП жениха указан как Кунгурского уезда Егорьевского волостного правления деревни Ниской
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Полушкиной и Ольгой Неволиной

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