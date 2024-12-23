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Топычканов Степан Иванов

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Топычканов Степан Иванов
Пол
М
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
91-б
Роль персоны
Жених
Дата события
28.01.1822
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Статус персоны
крестьянин
Дата брака
28.01.1822
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Гавриил Агафонов
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.11, д.757, лист: 30
Полная запись МК
Счёт браков: 91
Жених - Топычканов Степан Иванов, крестьянин / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Лоскутова Федосья Евтифиева, девица (д. Белокатай, Троицкий у., Оренбургская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Лоскутов Евтифий (д. Белокатай, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №1 - Седухин Алексей, крестьянин (д. Старый (Большой) Белокатай, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №2 - Топычканов Иван, крестьянин (д. Старый (Большой) Белокатай, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №3 - Ожегов Роман, крестьянин (д. Старый (Большой) Белокатай, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель невесты №1 - Устюгов Силантий, крестьянин (д. Старый (Большой) Белокатай, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель невесты №2 - Устюгов Егор, крестьянин (д. Старый (Большой) Белокатай, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель невесты №3 - Устюгов Петр, крестьянин (д. Старый (Большой) Белокатай, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Примечание: Деревни Ногушинских и Емашинских
Примечание / Дополнительно
Деревни Ногушинских и Емашинских
Комментарий наборщика
Не указана дата венчания (28 или 29.01); НП жениха указан как Кунгурского уезда Егорьевского волостного правления деревни Ниской
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Полушкиной и Ольгой Неволиной

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