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Любинцов Спиридон

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Любинцов Спиридон
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
90-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
28.01.1822
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Старый (Большой) Белокатай, Троицкий у., Оренбургская губ.
Дата брака
28.01.1822
Священнослужители
священник Гавриил Агафонов
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.11, д.757, лист: 29об
Полная запись МК
Счёт браков: 90
Жених - Устюгов Егор Исаков, крестьянин (д. Старый (Большой) Белокатай, Троицкий у., Оренбургская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Дунаева Катерина Самойлова, девица (д. Старый (Большой) Белокатай, Троицкий у., Оренбургская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Дунаев Самойла (д. Старый (Большой) Белокатай, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №1 - Любинцов Спиридон, крестьянин (д. Старый (Большой) Белокатай, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №2 - Устюгов Гавриил, крестьянин (д. Старый (Большой) Белокатай, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №3 - Устюгов Егор, крестьянин (д. Старый (Большой) Белокатай, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель невесты №1 - Устюгов Максим, крестьянин (д. Старый (Большой) Белокатай, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Примечание: Деревни Ногушинских и Емашинских
Примечание / Дополнительно
Деревни Ногушинских и Емашинских
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Полушкиной и Ольгой Неволиной

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