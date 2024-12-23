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Арестов Иван

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Арестов Иван
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
89-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
27.01.1822
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Ногуши, Троицкий у., Оренбургская губ.
Дата брака
27.01.1822
Священнослужители
священник Гавриил Агафонов
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.11, д.757, лист: 29об
Полная запись МК
Счёт браков: 89
Жених - Попов Павел Ефимов, крестьянин (д. Ногуши, Троицкий у., Оренбургская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Худякова Ксения Васильева, девица (д. Ногуши, Троицкий у., Оренбургская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Худяков Василий (д. Ногуши, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №1 - Арестов Тарас, крестьянин (д. Ногуши, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №2 - Чебыкин Леонтий, крестьянин (д. Ногуши, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №3 - Арестов Иван, крестьянин (д. Ногуши, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель невесты №1 - Арестов Мирон, крестьянин (д. Ногуши, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Примечание: Деревни Ногушинских и Емашинских
Примечание / Дополнительно
Деревни Ногушинских и Емашинских
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Полушкиной и Ольгой Неволиной

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