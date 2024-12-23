Попов Павел Ефимов
Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
- ФИО
- Попов Павел Ефимов
- Пол
- М
- Тип записи
- о браке
- Номер в справочнике
- 89-б
- Роль персоны
- Жених
- Дата события
- 27.01.1822
- Приход
- Свято-Троицкая ц.
- Губерния прихода
- Оренбургская
- Уезд прихода
- Троицкий
- Место прихода
- Саткинский
- Статус персоны
- крестьянин
- Нас. пункт приписки
- д. Ногуши, Троицкий у., Оренбургская губ.
- Дата брака
- 27.01.1822
- Номер брака по счёту
- 1
- Священнослужители
- священник Гавриил Агафонов
- Архивный код
- ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.11, д.757, лист: 29об
- Полная запись МК
- Счёт браков: 89
Жених - Попов Павел Ефимов, крестьянин (д. Ногуши, Троицкий у., Оренбургская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Худякова Ксения Васильева, девица (д. Ногуши, Троицкий у., Оренбургская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Худяков Василий (д. Ногуши, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №1 - Арестов Тарас, крестьянин (д. Ногуши, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №2 - Чебыкин Леонтий, крестьянин (д. Ногуши, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №3 - Арестов Иван, крестьянин (д. Ногуши, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель невесты №1 - Арестов Мирон, крестьянин (д. Ногуши, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Примечание: Деревни Ногушинских и Емашинских
- Примечание / Дополнительно
- Деревни Ногушинских и Емашинских
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- Индексация данных проведена Ольгой Полушкиной и Ольгой Неволиной
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