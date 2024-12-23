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Копарушкин Антон

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Копарушкин Антон
Пол
М
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
88-б
Роль персоны
Отец невесты
Дата события
27.01.1822
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Нас. пункт приписки
д. Ногуши, Троицкий у., Оренбургская губ.
Дата брака
27.01.1822
Священнослужители
священник Гавриил Агафонов
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.11, д.757, лист: 29об
Полная запись МК
Счёт браков: 88
Жених - Холкин Яков Герасимов, крестьянин (д. Емаши, Троицкий у., Оренбургская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Копарушкина Домна Антонова, девица (д. Ногуши, Троицкий у., Оренбургская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Копарушкин Антон (д. Ногуши, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №1 - Холкин Роман, крестьянин (д. Емаши, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №2 - Холкин Прокопий, крестьянин (д. Емаши, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №3 - Изгагин Иван, крестьянин (д. Емаши, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Примечание: Деревни Ногушинских и Емашинских
Примечание / Дополнительно
Деревни Ногушинских и Емашинских
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Полушкиной и Ольгой Неволиной

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