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Кулбиков Епифан

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Кулбиков Епифан
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
87-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
27.01.1822
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Емаши, Троицкий у., Оренбургская губ.
Дата брака
27.01.1822
Священнослужители
священник Гавриил Агафонов
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.11, д.757, лист: 29об
Полная запись МК
Счёт браков: 87
Жених - Пономарев Емельян, крестьянин (д. Емаши, Троицкий у., Оренбургская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Бонакова Васса Петрова, девица (д. Ногуши, Троицкий у., Оренбургская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Бонаков Петр, крестьянин (д. Ногуши, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №1 - Пономарев Петр, крестьянин (д. Емаши, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №2 - Пономарев Архип, крестьянин (д. Емаши, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №3 - Бонаков Трифон, крестьянин (д. Емаши, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель невесты №1 - Кулбиков Епифан, крестьянин (д. Емаши, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Примечание: Деревни Ногушинских и Емашинских
Примечание / Дополнительно
Деревни Ногушинских и Емашинских
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Полушкиной и Ольгой Неволиной

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