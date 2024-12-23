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Козионов Егор

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Козионов Егор
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
83-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
26.01.1822
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Ногуши, Троицкий у., Оренбургская губ.
Дата брака
26.01.1822
Священнослужители
священник Гавриил Агафонов
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.11, д.757, лист: 29
Полная запись МК
Счёт браков: 83
Жених - Матфеев Никифор Андреев, крестьянин (д. Ногуши, Троицкий у., Оренбургская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Марфа, девица (д. Ногуши, Троицкий у., Оренбургская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Корлыханов Федор, крестьянин (д. Ногуши, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №2 - Козионов Егор, крестьянин (д. Ногуши, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №3 - Китов Павел, крестьянин (д. Ногуши, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель невесты №1 - Щербинин Егор, крестьянин (д. Ногуши, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Упомянутый в записи - дядя невесты, Копорушкин Сергей, крестьянин (д. Ногуши, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Примечание: Деревни Ногушинских и Емашинских
Примечание / Дополнительно
Деревни Ногушинских и Емашинских
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Полушкиной и Ольгой Неволиной

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