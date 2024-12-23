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Цыпышев Николай

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Цыпышев Николай
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
82-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
26.01.1822
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Ногуши, Троицкий у., Оренбургская губ.
Дата брака
26.01.1822
Священнослужители
священник Гавриил Агафонов
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.11, д.757, лист: 29
Полная запись МК
Счёт браков: 82
Жених - Цыпышев Родион Михайлов, крестьянин (д. Ногуши, Троицкий у., Оренбургская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Кулбикова Ирина Осипова, девица (д. Емаши, Троицкий у., Оренбургская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Кулбиков Осип (д. Емаши, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №1 - Завилов Семион, крестьянин (д. Ногуши, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №2 - Цыпышев Зотий, крестьянин (д. Ногуши, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №3 - Цыпышев Леонтий, крестьянин (д. Ногуши, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель невесты №1 - Цыпышев Николай, крестьянин (д. Ногуши, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Примечание: Деревни Ногушинских и Емашинских
Примечание / Дополнительно
Деревни Ногушинских и Емашинских
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Полушкиной и Ольгой Неволиной

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