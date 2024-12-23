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Кулбикова Ирина Осипова

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Кулбикова Ирина Осипова
Пол
Ж
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
82-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
26.01.1822
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Статус персоны
девица
Нас. пункт приписки
д. Емаши, Троицкий у., Оренбургская губ.
Дата брака
26.01.1822
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Гавриил Агафонов
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.11, д.757, лист: 29
Полная запись МК
Счёт браков: 82
Жених - Цыпышев Родион Михайлов, крестьянин (д. Ногуши, Троицкий у., Оренбургская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Кулбикова Ирина Осипова, девица (д. Емаши, Троицкий у., Оренбургская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Кулбиков Осип (д. Емаши, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №1 - Завилов Семион, крестьянин (д. Ногуши, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №2 - Цыпышев Зотий, крестьянин (д. Ногуши, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №3 - Цыпышев Леонтий, крестьянин (д. Ногуши, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель невесты №1 - Цыпышев Николай, крестьянин (д. Ногуши, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Примечание: Деревни Ногушинских и Емашинских
Примечание / Дополнительно
Деревни Ногушинских и Емашинских
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Полушкиной и Ольгой Неволиной

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