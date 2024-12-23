Ярушин Кондратий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯрушин Кондратий

Ярушин Кондратий

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Ярушин Кондратий
Пол
М
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
81-б
Роль персоны
Отец невесты
Дата события
25.01.1822
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Нас. пункт приписки
д. Емаши, Троицкий у., Оренбургская губ.
Дата брака
25.01.1822
Священнослужители
священник Гавриил Агафонов
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.11, д.757, лист: 28об
Полная запись МК
Счёт браков: 81
Жених - Реткин Тимофей Ефимов, крестьянин (д. Усть-Икинская, Троицкий у., Оренбургская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Ярушина Евфимия Кондратьева, девица (д. Емаши, Троицкий у., Оренбургская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Ярушин Кондратий (д. Емаши, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №1 - Цепилов Николай, крестьянин (д. Усть-Икинская, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Примечание: Деревни Ногушинских и Емашинских
Примечание / Дополнительно
Деревни Ногушинских и Емашинских
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Ольгой Полушкиной и Ольгой Неволиной

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.