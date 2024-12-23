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Копытов Абрам

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Копытов Абрам
Пол
М
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
80-б
Роль персоны
Отец невесты
Дата события
24.01.1822
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Нас. пункт приписки
д. Усть-Икинская, Троицкий у., Оренбургская губ.
Дата брака
24.01.1822
Священнослужители
священник Гавриил Агафонов
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.11, д.757, лист: 28об
Полная запись МК
Счёт браков: 80
Жених - Лодыгин Илья Григорьев, крестьянин (д. Усть-Икинская, Троицкий у., Оренбургская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Копытова Агафья Абрамова, девица (д. Усть-Икинская, Троицкий у., Оренбургская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Копытов Абрам (д. Усть-Икинская, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №1 - Бачурин Сысой, крестьянин (д. Усть-Икинская, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Примечание: Деревни Ногушинских и Емашинских
Примечание / Дополнительно
Деревни Ногушинских и Емашинских
Комментарий наборщика
Фамилия отца невесты записана с ошибкой (Кобытов)?
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Полушкиной и Ольгой Неволиной

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