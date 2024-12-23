Зверев Апполон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗверев Апполон

Зверев Апполон

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Зверев Апполон
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
78-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
22.01.1822
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Старый (Большой) Белокатай, Троицкий у., Оренбургская губ.
Дата брака
22.01.1822
Священнослужители
священник Гавриил Агафонов
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.11, д.757, лист: 28об
Полная запись МК
Счёт браков: 78
Жених - Детлев Василий Савельев, крестьянин (д. Старый (Большой) Белокатай, Троицкий у., Оренбургская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Ширяева Марфа Романова, девица (д. Старый (Большой) Белокатай, Троицкий у., Оренбургская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Ширяев Роман (д. Старый (Большой) Белокатай, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №1 - Детлев Трофим, крестьянин (д. Старый (Большой) Белокатай, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №2 - Зверев Мартын, крестьянин (д. Старый (Большой) Белокатай, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №3 - Зверев Василий, крестьянин (д. Старый (Большой) Белокатай, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель невесты №1 - Зверев Апполон, крестьянин (д. Старый (Большой) Белокатай, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Примечание: Деревни Ногушинских и Емашинских
Примечание / Дополнительно
Деревни Ногушинских и Емашинских
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Ольгой Полушкиной и Ольгой Неволиной

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.