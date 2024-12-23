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Устюгов Антон Силантьев

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Устюгов Антон Силантьев
Пол
М
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
76-б
Роль персоны
Жених
Дата события
21.01.1822
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Старый (Большой) Белокатай, Троицкий у., Оренбургская губ.
Дата брака
21.01.1822
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Гавриил Агафонов
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.11, д.757, лист: 28об
Полная запись МК
Счёт браков: 76
Жених - Устюгов Антон Силантьев, крестьянин (д. Старый (Большой) Белокатай, Троицкий у., Оренбургская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Лазурина Ксения Егорова, девица (д. Новый (Малый) Белокатай, Троицкий у., Оренбургская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Лазурин Егор (д. Новый (Малый) Белокатай, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №1 - Устюгов Иван, крестьянин (д. Старый (Большой) Белокатай, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №2 - Новожилов Федор, крестьянин (д. Старый (Большой) Белокатай, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №3 - Малухин Илья, крестьянин (д. Старый (Большой) Белокатай, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель невесты №1 - Носов Стефан, крестьянин (д. Старый (Большой) Белокатай, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Примечание: Деревни Ногушинских и Емашинских
Примечание / Дополнительно
Деревни Ногушинских и Емашинских
Комментарий наборщика
Фамилия жениха написана неразборчиво.
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Полушкиной и Ольгой Неволиной

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