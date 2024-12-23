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Седов Димитрий

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Седов Димитрий
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
75-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
20.01.1822
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Старый (Большой) Белокатай, Троицкий у., Оренбургская губ.
Дата брака
20.01.1822
Священнослужители
священник Гавриил Агафонов
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.11, д.757, лист: 28
Полная запись МК
Счёт браков: 75
Жених - Водолеев Филипп Иванов, крестьянин (д. Старый (Большой) Белокатай, Троицкий у., Оренбургская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Третьякова Евдокия Тимофеева, девица (д. Старый (Большой) Белокатай, Троицкий у., Оренбургская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Третьяков Тимофей, крестьянин (д. Старый (Большой) Белокатай, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №1 - Седов Димитрий, крестьянин (д. Старый (Большой) Белокатай, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №2 - Седов Никита, крестьянин (д. Старый (Большой) Белокатай, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №3 - Бекетов Семен, крестьянин (д. Старый (Большой) Белокатай, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель невесты №1 - Устюгов Гаврило, крестьянин (д. Старый (Большой) Белокатай, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Примечание: Деревни Ногушинских и Емашинских
Примечание / Дополнительно
Деревни Ногушинских и Емашинских
Комментарий наборщика
У получителя 1 по невесте фамилия записана с ошибкой: Юстюгов
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Полушкиной и Ольгой Неволиной

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