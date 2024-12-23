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Вачурин Аника

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Вачурин Аника
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
73-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
18.01.1822
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Емаши, Троицкий у., Оренбургская губ.
Дата брака
18.01.1822
Священнослужители
священник Гавриил Агафонов
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.11, д.757, лист: 28
Полная запись МК
Счёт браков: 73
Жених - Чудаков Миней, крестьянин (д. Емаши, Троицкий у., Оренбургская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Невеста - Варвара Прокопьева, вдова (д. Березовка, Поташкинская вол., Красноуфимский у., Пермская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Свидетель жениха №1 - Брагин Василий, крестьянин (д. Емаши, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №2 - Худяков Никита, крестьянин (д. Емаши, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №3 - Бачурин Иван, крестьянин (д. Емаши, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель невесты №1 - Вачурин Аника, крестьянин (д. Емаши, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Примечание: Деревни Ногушинских и Емашинских
Примечание / Дополнительно
Деревни Ногушинских и Емашинских
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Полушкиной и Ольгой Неволиной

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