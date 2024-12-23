Трепезников Семен
Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
- ФИО
- Трепезников Семен
- Тип записи
- о браке
- Номер в справочнике
- 70-б
- Роль персоны
- Свидетель жениха
- Дата события
- 09.11.1822
- Приход
- Свято-Троицкая ц.
- Губерния прихода
- Оренбургская
- Уезд прихода
- Троицкий
- Место прихода
- Саткинский
- Статус персоны
- крестьянин
- Нас. пункт приписки
- д. Озеро, Уфимский у., Оренбургская губ.
- Дата брака
- 09.11.1822
- Священнослужители
- священник Михаил Мухин
- Архивный код
- ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.11, д.757, лист: 27об
- Полная запись МК
- Счёт браков: 70
Жених - Карасев Мокий Емельянов, крестьянин (д. Озеро, Уфимский у., Оренбургская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Гордеева Пелагея Саввина, девица (д. Месягутово, Уфимский у., Оренбургская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Гордеев Савва, крестьянин (д. Месягутово, Уфимский у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №1 - Трепезников Семен, крестьянин (д. Озеро, Уфимский у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №2 - Карасов Филипп Кириллов, крестьянин (д. Озеро, Уфимский у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №3 - Пеленев Дмитрий, крестьянин (д. Озеро, Уфимский у., Оренбургская губ.)
Примечание: Деревни Тепловские
- Примечание / Дополнительно
- Деревни Тепловские
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- Источник
- Индексация данных проведена Ольгой Полушкиной и Ольгой Неволиной
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