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Гордеев Савва

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Гордеев Савва
Пол
М
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
70-б
Роль персоны
Отец невесты
Дата события
09.11.1822
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Месягутово, Уфимский у., Оренбургская губ.
Дата брака
09.11.1822
Священнослужители
священник Михаил Мухин
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.11, д.757, лист: 27об
Полная запись МК
Счёт браков: 70
Жених - Карасев Мокий Емельянов, крестьянин (д. Озеро, Уфимский у., Оренбургская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Гордеева Пелагея Саввина, девица (д. Месягутово, Уфимский у., Оренбургская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Гордеев Савва, крестьянин (д. Месягутово, Уфимский у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №1 - Трепезников Семен, крестьянин (д. Озеро, Уфимский у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №2 - Карасов Филипп Кириллов, крестьянин (д. Озеро, Уфимский у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №3 - Пеленев Дмитрий, крестьянин (д. Озеро, Уфимский у., Оренбургская губ.)
Примечание: Деревни Тепловские
Примечание / Дополнительно
Деревни Тепловские
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Полушкиной и Ольгой Неволиной

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