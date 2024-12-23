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Суворов Евсей

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Суворов Евсей
Пол
М
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
67-б
Роль персоны
Отец невесты
Дата события
17.02.1822
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Статус персоны
крестьянин
Дата брака
17.02.1822
Священнослужители
священник Михаил Мухин
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.11, д.757, лист: 27об
Полная запись МК
Счёт браков: 67
Жених - Чигвинцов Никита Трифонов, крестьянин (д. Сикияз (Тепловка), Уфимский у., Оренбургская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Суворова Анна Евсеева, девица / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Суворов Евсей, крестьянин
Свидетель жениха №1 - Балчугов Иван, крестьянин (д. Сикияз (Тепловка), Уфимский у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №2 - Чигвинцов Петр, крестьянин (д. Сикияз (Тепловка), Уфимский у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №3 - Куканов Алексей, крестьянин (д. Сикияз (Тепловка), Уфимский у., Оренбургская губ.)
Примечание: Деревни Тепловские
Примечание / Дополнительно
Деревни Тепловские
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Полушкиной и Ольгой Неволиной

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