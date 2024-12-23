Резанов Матвей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРезанов Матвей

Резанов Матвей

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Резанов Матвей
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
66-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
03.02.1822
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Озеро, Уфимский у., Оренбургская губ.
Дата брака
03.02.1822
Священнослужители
священник Михаил Мухин
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.11, д.757, лист: 27
Полная запись МК
Счёт браков: 66
Жених - Мозжерин Яков Семенов, крестьянин (д. Озеро, Уфимский у., Оренбургская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Васева Дарья Тимофеева, девица / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Васев Тимофей, крестьянин
Свидетель жениха №1 - Резанов Мирон, крестьянин (д. Озеро, Уфимский у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №2 - Карасев Емельян, крестьянин (д. Озеро, Уфимский у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №3 - Резанов Матвей, крестьянин (д. Озеро, Уфимский у., Оренбургская губ.)
Примечание: Деревни Тепловские
Примечание / Дополнительно
Деревни Тепловские
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Ольгой Полушкиной и Ольгой Неволиной

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.