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Овчинников Тихон Петров

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Овчинников Тихон Петров
Пол
М
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
65-б
Роль персоны
Жених
Дата события
03.02.1822
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Статус персоны
мастеровой
Нас. пункт приписки
д. Сикияз (Тепловка), Уфимский у., Оренбургская губ.
Дата брака
03.02.1822
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Михаил Мухин
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.11, д.757, лист: 27
Полная запись МК
Счёт браков: 65
Жених - Овчинников Тихон Петров, мастеровой (д. Сикияз (Тепловка), Уфимский у., Оренбургская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Смертина Анисья Васильева, девица (д. Месягутово, Уфимский у., Оренбургская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Смертин Василий, крестьянин (д. Месягутово, Уфимский у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №1 - Щукин Иван, крестьянин (д. Сикияз (Тепловка), Уфимский у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №2 - Останин Иван, крестьянин (д. Сикияз (Тепловка), Уфимский у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №3 - Болотов Василий, крестьянин (д. Сикияз (Тепловка), Уфимский у., Оренбургская губ.)
Примечание: Деревни Тепловские
Примечание / Дополнительно
Деревни Тепловские
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Полушкиной и Ольгой Неволиной

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