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Шаламов Григорий

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Шаламов Григорий
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
63-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
30.01.1822
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Озеро, Уфимский у., Оренбургская губ.
Дата брака
30.01.1822
Священнослужители
священник Михаил Мухин
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.11, д.757, лист: 27
Полная запись МК
Счёт браков: 63
Жених - Шаламов Иван Васильев, крестьянин (д. Озеро, Уфимский у., Оренбургская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Мошкина Пераскева Феодорова, девица / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Мошкин Феодор, крестьянин
Свидетель жениха №1 - Бобин Иван, крестьянин (д. Озеро, Уфимский у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №2 - Шаламов Григорий, крестьянин (д. Озеро, Уфимский у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №3 - Шаламов Максим, крестьянин (д. Озеро, Уфимский у., Оренбургская губ.)
Примечание: Деревни Тепловские
Примечание / Дополнительно
Деревни Тепловские
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Полушкиной и Ольгой Неволиной

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