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Цепуров Алексей

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Цепуров Алексей
Пол
М
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
62-б
Роль персоны
Отец невесты
Дата события
30.01.1822
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Кошелевка, Уфимский у., Оренбургская губ.
Дата брака
30.01.1822
Священнослужители
священник Михаил Мухин
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.11, д.757, лист: 27
Полная запись МК
Счёт браков: 62
Жених - Петунин Василий Семионов, крестьянин (д. Сикияз (Тепловка), Уфимский у., Оренбургская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Цепурова Мария Алексеева, девица (д. Кошелевка, Уфимский у., Оренбургская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Цепуров Алексей, крестьянин (д. Кошелевка, Уфимский у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №1 - Трофим Максимов, крестьянин (д. Сикияз (Тепловка), Уфимский у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №2 - Димитрий Максимов, крестьянин (д. Сикияз (Тепловка), Уфимский у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №3 - Дьячков Мирон, крестьянин (д. Сикияз (Тепловка), Уфимский у., Оренбургская губ.)
Примечание: Деревни Тепловские
Примечание / Дополнительно
Деревни Тепловские
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Полушкиной и Ольгой Неволиной

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