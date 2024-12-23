Воропьева Евдокия Панфилова
Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
- ФИО
- Воропьева Евдокия Панфилова
- Пол
- Ж
- Тип записи
- о браке
- Номер в справочнике
- 59-б
- Роль персоны
- Невеста
- Дата события
- 28.01.1822
- Приход
- Свято-Троицкая ц.
- Губерния прихода
- Оренбургская
- Уезд прихода
- Троицкий
- Место прихода
- Саткинский
- Статус персоны
- девица
- Нас. пункт приписки
- д. Тастуба, Уфимский у., Оренбургская губ.
- Дата брака
- 28.01.1822
- Номер брака по счёту
- 1
- Священнослужители
- священник Михаил Мухин
- Архивный код
- ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.11, д.757, лист: 26об
- Полная запись МК
- Счёт браков: 59
Жених - Ермаков Тихон Филиппов, крестьянин (д. Сикияз (Тепловка), Уфимский у., Оренбургская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Воропьева Евдокия Панфилова, девица (д. Тастуба, Уфимский у., Оренбургская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Воропьев Панфил, крестьянин (д. Тастуба, Уфимский у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №1 - Пашков Василий, крестьянин (д. Сикияз (Тепловка), Уфимский у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №2 - Трепезников Петр, крестьянин (д. Сикияз (Тепловка), Уфимский у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №3 - Брагин Ефим, крестьянин (д. Сикияз (Тепловка), Уфимский у., Оренбургская губ.)
Примечание: Деревни Тепловские
- Примечание / Дополнительно
- Деревни Тепловские
- Комментарий наборщика
- Фамилия 3 поручителя Брагин?
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- Источник
- Индексация данных проведена Ольгой Полушкиной и Ольгой Неволиной
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