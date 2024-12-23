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Бачурин Иван

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Бачурин Иван
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
58-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
27.01.1822
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Сикияз (Тепловка), Уфимский у., Оренбургская губ.
Дата брака
27.01.1822
Священнослужители
священник Михаил Мухин
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.11, д.757, лист: 26об
Полная запись МК
Счёт браков: 58
Жених - Рымарев Димитрий Степанов, мещанин (г. Тобольск, Тобольская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Мухина Иульяния Андреева, девица (слобода Окуневская слобода, Челябинский у., Оренбургская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Мухин Андрей, священник (слобода Окуневская слобода, Челябинский у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №1 - Бачурин Иван, крестьянин (д. Сикияз (Тепловка), Уфимский у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №2 - Михляев Леонтий, крестьянин (д. Сикияз (Тепловка), Уфимский у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №3 - Бурылов Иосиф, крестьянин (д. Сикияз (Тепловка), Уфимский у., Оренбургская губ.)
Примечание: Деревни Тепловские
Примечание / Дополнительно
Деревни Тепловские
Комментарий наборщика
Отец невесты умер
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Полушкиной и Ольгой Неволиной

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