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Рымарев Димитрий Степанов

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Рымарев Димитрий Степанов
Пол
М
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
58-б
Роль персоны
Жених
Дата события
27.01.1822
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Статус персоны
мещанин
Нас. пункт приписки
г. Тобольск, Тобольская губ.
Дата брака
27.01.1822
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Михаил Мухин
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.11, д.757, лист: 26об
Полная запись МК
Счёт браков: 58
Жених - Рымарев Димитрий Степанов, мещанин (г. Тобольск, Тобольская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Мухина Иульяния Андреева, девица (слобода Окуневская слобода, Челябинский у., Оренбургская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Мухин Андрей, священник (слобода Окуневская слобода, Челябинский у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №1 - Бачурин Иван, крестьянин (д. Сикияз (Тепловка), Уфимский у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №2 - Михляев Леонтий, крестьянин (д. Сикияз (Тепловка), Уфимский у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №3 - Бурылов Иосиф, крестьянин (д. Сикияз (Тепловка), Уфимский у., Оренбургская губ.)
Примечание: Деревни Тепловские
Примечание / Дополнительно
Деревни Тепловские
Комментарий наборщика
Отец невесты умер
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Полушкиной и Ольгой Неволиной

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