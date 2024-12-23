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Пашков Захар

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Пашков Захар
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
57-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
27.01.1822
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Сикияз (Тепловка), Уфимский у., Оренбургская губ.
Дата брака
27.01.1822
Священнослужители
священник Михаил Мухин
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.11, д.757, лист: 26об
Полная запись МК
Счёт браков: 57
Жених - Пашков Леонтий Силантьев, крестьянин (д. Сикияз (Тепловка), Уфимский у., Оренбургская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Цепилова Пераскева Димитриева, девица (д. Месягутово, Уфимский у., Оренбургская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Цепилов Димитрий, крестьянин (д. Месягутово, Уфимский у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №1 - Шмаков Алексей, крестьянин (д. Сикияз (Тепловка), Уфимский у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №2 - Перин Иван, крестьянин (д. Сикияз (Тепловка), Уфимский у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №3 - Пашков Захар, крестьянин (д. Сикияз (Тепловка), Уфимский у., Оренбургская губ.)
Примечание: Деревни Тепловские
Примечание / Дополнительно
Деревни Тепловские
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Полушкиной и Ольгой Неволиной

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