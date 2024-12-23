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Скрыпов Устин

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Скрыпов Устин
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
55-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
27.01.1822
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Сарты, Уфимский у., Оренбургская губ.
Дата брака
27.01.1822
Священнослужители
священник Михаил Мухин
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.11, д.757, лист: 26
Полная запись МК
Счёт браков: 55
Жених - Скрыпов Ефим Яковлев, крестьянин (д. Сарты, Уфимский у., Оренбургская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Кузюкова Дарья Кондратьева, девица (д. Сарты, Уфимский у., Оренбургская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Кузюков Кондратий, крестьянин (д. Сарты, Уфимский у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №1 - Скрыпов Устин, крестьянин (д. Сарты, Уфимский у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №2 - Скрыпов Василий, крестьянин (д. Сарты, Уфимский у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №3 - Харин Василий, крестьянин (д. Сарты, Уфимский у., Оренбургская губ.)
Свидетель невесты №1 - Несмиянов Василий, крестьянин (д. Сарты, Уфимский у., Оренбургская губ.)
Примечание: Деревни Тепловские
Примечание / Дополнительно
Деревни Тепловские
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Полушкиной и Ольгой Неволиной

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