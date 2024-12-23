Трепезников Никифор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТрепезников Никифор

Трепезников Никифор

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Трепезников Никифор
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
54-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
26.01.1822
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Сикияз (Тепловка), Уфимский у., Оренбургская губ.
Дата брака
26.01.1822
Священнослужители
священник Михаил Мухин
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.11, д.757, лист: 26
Полная запись МК
Счёт браков: 54
Жених - Гладких Стефан Кирианов, крестьянин (д. Сикияз (Тепловка), Уфимский у., Оренбургская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Петухова Надежда Саввина, девица (д. Месягутово, Уфимский у., Оренбургская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Петухов Савва, крестьянин (д. Месягутово, Уфимский у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №1 - Банников Василий, крестьянин (д. Сикияз (Тепловка), Уфимский у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №2 - Гладких Анисим, крестьянин (д. Сикияз (Тепловка), Уфимский у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №3 - Трепезников Клементий, крестьянин (д. Сикияз (Тепловка), Уфимский у., Оренбургская губ.)
Свидетель невесты №1 - Трепезников Никифор, крестьянин (д. Сикияз (Тепловка), Уфимский у., Оренбургская губ.)
Примечание: Деревни Тепловские
Примечание / Дополнительно
Деревни Тепловские
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Ольгой Полушкиной и Ольгой Неволиной

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.