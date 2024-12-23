Рухтин Гавриил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРухтин Гавриил

Рухтин Гавриил

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Рухтин Гавриил
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
53-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
23.01.1822
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Месягутово, Уфимский у., Оренбургская губ.
Дата брака
23.01.1822
Священнослужители
священник Михаил Мухин
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.11, д.757, лист: 26
Полная запись МК
Счёт браков: 53
Жених - Самойловских Феодор Васильев, крестьянин (д. Месягутово, Уфимский у., Оренбургская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Щукина Евдокия Никифорова, девица (д. Месягутово, Уфимский у., Оренбургская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Щукин Никифор, крестьянин (д. Месягутово, Уфимский у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №1 - Рухтин Гавриил, крестьянин (д. Месягутово, Уфимский у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №2 - Пахтусов Матфей, крестьянин (д. Месягутово, Уфимский у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №3 - Сарапулов Констанкин, крестьянин (д. Месягутово, Уфимский у., Оренбургская губ.)
Свидетель невесты №1 - Сарапулов Иван, крестьянин (д. Месягутово, Уфимский у., Оренбургская губ.)
Примечание: Деревни Тепловские
Примечание / Дополнительно
Деревни Тепловские
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Ольгой Полушкиной и Ольгой Неволиной

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.