Евдокимова Екатерина Андреева
Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
- ФИО
- Евдокимова Екатерина Андреева
- Пол
- Ж
- Тип записи
- о браке
- Номер в справочнике
- 51-б
- Роль персоны
- Невеста
- Дата события
- 08.10.1822
- Приход
- Свято-Троицкая ц.
- Губерния прихода
- Оренбургская
- Уезд прихода
- Троицкий
- Место прихода
- Саткинский
- Статус персоны
- девица
- Нас. пункт приписки
- завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.
- Дата брака
- 08.10.1822
- Номер брака по счёту
- 1
- Священнослужители
- священник Михаил Мухин
- Архивный код
- ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.11, д.757, лист: 25об
- Полная запись МК
- Счёт браков: 51
Жених - Попов Леонтий, унтер-шихтмейстер (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Евдокимова Екатерина Андреева, девица (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Евдокимов Андрей, мастеровой (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №1 - Часкин Митрофан, служитель (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №2 - Максимовских Абрам, служитель (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №3 - Соловьев Григорий, служитель (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель невесты №1 - Ларион Фролов, служитель (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Примечание: Саткинский завод
- Примечание / Дополнительно
- Саткинский завод
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- Источник
- Индексация данных проведена Ольгой Полушкиной и Ольгой Неволиной
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