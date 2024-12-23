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Скорынин Козма

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Скорынин Козма
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
50-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
18.09.1822
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Статус персоны
мастеровой
Нас. пункт приписки
завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.
Дата брака
18.09.1822
Священнослужители
священник Михаил Мухин
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.11, д.757, лист: 25об
Полная запись МК
Счёт браков: 50
Жених - Скорынин Никифор, мастеровой (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Кошиева Васса Максимова, девица (д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Кошиев Максим, крестьянин (д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №1 - Зобачев Василий, мастеровой (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №2 - Скорынин Козма, мастеровой (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №3 - Скорынин Наум, мастеровой (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель невесты №1 - Скорынин Лаврентий, мастеровой (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Примечание: Саткинский завод
Примечание / Дополнительно
Саткинский завод
Комментарий наборщика
Сомневаюсь в фамилии отца невесты
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Полушкиной и Ольгой Неволиной

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