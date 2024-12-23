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Кривощеков Абрам

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Кривощеков Абрам
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
49-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
03.09.1822
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Статус персоны
мастеровой
Нас. пункт приписки
завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.
Дата брака
03.09.1822
Священнослужители
священник Михаил Мухин
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.11, д.757, лист: 25об
Полная запись МК
Счёт браков: 49
Жених - Климов Василий, мастеровой (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Минаева Евдокия Самойлова, девица (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Минаев Самойло (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №1 - Кривощеков Абрам, мастеровой (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №2 - Беляев Алексей, мастеровой (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №3 - Пономарев Феодот, мастеровой (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Примечание: Саткинский завод
Примечание / Дополнительно
Саткинский завод
Комментарий наборщика
Отец невесты умер
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Полушкиной и Ольгой Неволиной

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