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Сеселятин Стефан

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Сеселятин Стефан
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
46-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
26.05.1822
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.
Дата брака
26.05.1822
Священнослужители
священник Михаил Мухин
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.11, д.757, лист: 25
Полная запись МК
Счёт браков: 46
Жених - Егоргий Никифоров, крестьянин (д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Сысылятина Меланья Карпова, девица (д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Сысылятин Карп, крестьянин (д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №1 - Дмитрий Назаров, крестьянин (д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №2 - Щукин Филат, крестьянин (д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №3 - Сеселятин Стефан, крестьянин (д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Примечание: Саткинский завод
Примечание / Дополнительно
Саткинский завод
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Полушкиной и Ольгой Неволиной

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