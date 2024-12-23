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Лобанов Андрей

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Лобанов Андрей
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
43-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
30.04.1822
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Статус персоны
служитель
Нас. пункт приписки
завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.
Дата брака
30.04.1822
Священнослужители
священник Иоанн Пономарев
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.11, д.757, лист: 24об
Полная запись МК
Счёт браков: 43
Жених - Викул Власов, мастеровой (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Невеста - Гагарина Пелагея, вдова (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Свидетель жениха №1 - Андрей Гаврилов, служитель (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №2 - Лобанов Андрей, служитель (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №3 - Комов Иван, служитель (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Упомянутый в записи - умерший муж невесты, Гагарин Ианнуарий (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Примечание: Саткинский завод
Примечание / Дополнительно
Саткинский завод
Комментарий наборщика
У третьего свидетеля скорее всего записан лишний слог в фамилии: Комомов
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Полушкиной и Ольгой Неволиной

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