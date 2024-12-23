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Ларион Фролов

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Ларион Фролов
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
42-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
14.04.1822
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Статус персоны
служитель
Нас. пункт приписки
завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.
Дата брака
14.04.1822
Священнослужители
священник Иоанн Пономарев
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.11, д.757, лист: 24об
Полная запись МК
Счёт браков: 42
Жених - Максимовских Феодор, унтер-шихтмейстер (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Невеста - Столярова Афимья Григорьева, девица (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Столяров Григорий, мастеровой (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №1 - Максимовских Абрам, служитель (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №2 - Снигирев Кузма, служитель (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №3 - Арефин Григорий, служитель (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель невесты №1 - Ларион Фролов, служитель (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Примечание: Саткинский завод
Примечание / Дополнительно
Саткинский завод
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Полушкиной и Ольгой Неволиной

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