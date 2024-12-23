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Ермаков Василий

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Ермаков Василий
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
37-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
03.02.1822
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.
Дата брака
03.02.1822
Священнослужители
священник Иоанн Пономарев
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.11, д.757, лист: 24
Полная запись МК
Счёт браков: 37
Жених - Ермаков Феодот Гаврилов, крестьянин (д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Чеснокова Стефанида Алексеева, девица (д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Чесноков Алексей, крестьянин (д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №1 - Зуев Феодор, крестьянин (д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №2 - Ермаков Василий, крестьянин (д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №3 - Чесноков Григорий, крестьянин (д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель невесты №1 - Тресьин Евдоким, крестьянин (д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Примечание: Саткинский завод
Примечание / Дополнительно
Саткинский завод
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Полушкиной и Ольгой Неволиной

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