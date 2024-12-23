Шмаков Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШмаков Иван

Шмаков Иван

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Шмаков Иван
Пол
М
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
35-б
Роль персоны
Жених
Дата события
03.02.1822
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Статус персоны
мастеровой
Нас. пункт приписки
завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.
Дата брака
03.02.1822
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Иоанн Пономарев
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.11, д.757, лист: 24
Полная запись МК
Счёт браков: 35
Жених - Шмаков Иван, мастеровой (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Анна Васильева, девица (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Василий Романов, мастеровой (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №1 - Шмаков Тимофей, мастеровой (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №2 - Шмаков Димитрий, мастеровой (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №3 - Чижиков Евстрат, мастеровой (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель невесты №1 - Шмаков Петр, мастеровой (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Примечание: Саткинский завод
Примечание / Дополнительно
Саткинский завод
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Ольгой Полушкиной и Ольгой Неволиной

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.