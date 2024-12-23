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Снигирев Кузма

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Снигирев Кузма
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
32-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
03.02.1822
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Статус персоны
канцелярский служитель
Нас. пункт приписки
завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.
Дата брака
03.02.1822
Священнослужители
священник Иоанн Пономарев
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.11, д.757, лист: 23об
Полная запись МК
Счёт браков: 32
Жених - Пупышев Егоргий Яковлев, крестьянин (с. Кундравы, Троицкий у., Оренбургская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Аблина Вера Евдокимова, девица (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Аблин Евдоким, унтер-шихтмейстер (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №1 - Пупышев Алексей, крестьянин (с. Кундравы, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №2 - Копылов Ефим, канцелярский служитель (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №3 - Стефан Фролов, канцелярский служитель (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель невесты №1 - Снигирев Кузма, канцелярский служитель (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Примечание: Саткинский завод
Примечание / Дополнительно
Саткинский завод
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Полушкиной и Ольгой Неволиной

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