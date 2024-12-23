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Шаврин Михаил

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Шаврин Михаил
Пол
М
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
31-б
Роль персоны
Жених
Дата события
03.02.1822
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Статус персоны
мастеровой
Нас. пункт приписки
завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.
Дата брака
03.02.1822
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Иоанн Пономарев
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.11, д.757, лист: 23об
Полная запись МК
Счёт браков: 31
Жених - Шаврин Михаил, мастеровой (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Ковригина Евдокия Михиева (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Свидетель жениха №1 - Гулин Василий, мастеровой (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №2 - Скорынин Иван, мастеровой (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №3 - Лобанов, унтер-шихтмейстер (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Упомянутый в записи - умерший муж невесты, Ковригин Петр (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Примечание: Саткинский завод
Примечание / Дополнительно
Саткинский завод
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Полушкиной и Ольгой Неволиной

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