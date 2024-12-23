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Лашев Андрей

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Лашев Андрей
Пол
М
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
30-б
Роль персоны
Отец невесты
Дата события
03.02.1822
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Сикияз (Тепловка), Уфимский у., Оренбургская губ.
Дата брака
03.02.1822
Священнослужители
священник Иоанн Пономарев
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.11, д.757, лист: 23об
Полная запись МК
Счёт браков: 30
Жених - Дмитрий Власов, мастеровой (завод Златоустовский, Троицкий у., Оренбургская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Лашева Стефанида Андреева, девица (д. Сикияз (Тепловка), Уфимский у., Оренбургская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Лашев Андрей, крестьянин (д. Сикияз (Тепловка), Уфимский у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №1 - Мялицын Димитрий, унтер-шихтмейстер (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №2 - Максимовских Феодор, унтер-шихтмейстер (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №3 - Ершев Петр, мастеровой (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Примечание: Саткинский завод
Примечание / Дополнительно
Саткинский завод
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Полушкиной и Ольгой Неволиной

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