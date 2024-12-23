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Василий Филиппов

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Василий Филиппов
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
29-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
03.02.1822
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.
Дата брака
03.02.1822
Священнослужители
священник Иоанн Пономарев
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.11, д.757, лист: 23об
Полная запись МК
Счёт браков: 29
Жених - Иван Ларионов, крестьянин (д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Плотникова Мария Иванова, девица (д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Плотников Иван (д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №1 - Василий Филиппов, крестьянин (д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №2 - Григорий Стефанов, крестьянин (д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №3 - Плотников Гавриил, крестьянин (д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Примечание: Саткинский завод
Примечание / Дополнительно
Саткинский завод
Комментарий наборщика
Отец невесты умер
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Полушкиной и Ольгой Неволиной

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