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Гилин Осип

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Гилин Осип
Пол
М
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
18-б
Роль персоны
Отец невесты
Дата события
27.01.1822
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Статус персоны
отдан в рекруты
Нас. пункт приписки
завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.
Дата брака
27.01.1822
Священнослужители
священник Иоанн Пономарев
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.11, д.757, лист: 22об
Полная запись МК
Счёт браков: 18
Жених - Михей Кириллов, мастеровой (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Гилина Ирина Осипова, девица (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Гилин Осип, отдан в рекруты (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №1 - Ширпышев Степан, мастеровой (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №2 - Галкин Михайло, мастеровой (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Примечание: Саткинский завод
Примечание / Дополнительно
Саткинский завод
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Полушкиной и Ольгой Неволиной

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