Подъячева Палагея
Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
- ФИО
- Подъячева Палагея
- Пол
- Ж
- Тип записи
- о браке
- Номер в справочнике
- 17-б
- Роль персоны
- Невеста
- Дата события
- 27.01.1822
- Приход
- Свято-Троицкая ц.
- Губерния прихода
- Оренбургская
- Уезд прихода
- Троицкий
- Место прихода
- Саткинский
- Нас. пункт приписки
- завод Златоустовский, Троицкий у., Оренбургская губ.
- Дата брака
- 27.01.1822
- Номер брака по счёту
- 2
- Священнослужители
- священник Иоанн Пономарев
- Архивный код
- ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.11, д.757, лист: 22об
- Полная запись МК
- Счёт браков: 17
Жених - Щепочкин Абрам, унтер-шихтмейстер (завод Златоустовский, Троицкий у., Оренбургская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Невеста - Подъячева Палагея (завод Златоустовский, Троицкий у., Оренбургская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Свидетель жениха №1 - Маслов Иван, унтер-шихтмейстер (завод Златоустовский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №2 - Евдоким Зотов, унтер-шихтмейстер (завод Златоустовский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №3 - Мухин Прокопий, унтер-шихтмейстер (завод Златоустовский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Упомянутый в записи - умерший муж невесты, Подъячев, унтер-шихтмейстер (завод Златоустовский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Примечание: Саткинский завод
- Примечание / Дополнительно
- Саткинский завод
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Ольгой Полушкиной и Ольгой Неволиной
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.