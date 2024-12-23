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Шумков Иван

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Шумков Иван
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
15-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
22.01.1822
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Статус персоны
служитель
Нас. пункт приписки
завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.
Дата брака
22.01.1822
Священнослужители
священник Иоанн Пономарев
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.11, д.757, лист: 22
Полная запись МК
Счёт браков: 15
Жених - Василий Григорьев, мастеровой (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Утробина Екатерина (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Свидетель жениха №1 - Максимовских Абрам, служитель (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №2 - Шумков Иван, служитель (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №3 - Максимовских Федор, служитель (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Упомянутый в записи - умерший муж невесты, Утробин Филипп, мастеровой (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Примечание: Саткинский завод
Примечание / Дополнительно
Саткинский завод
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Полушкиной и Ольгой Неволиной

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